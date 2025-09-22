Дочь челябинского экс-губернатора проиграла суд вдове бывшего главы «Монтажника»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о непривлечении к субсидиарной ответственности вдовы бывшего директора АО «Производственное объединение „Монтажник“» Виктора Тулупова и других экс-руководителей организации. Об этом сообщается в материалах суда. Инициатором разбирательства выступила Анна Дубровская — дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, которая пыталась привлечь бывших управленцев к ответственности за доведение предприятия до банкротства и искажение финансовой отчетности.
«В рамках дела о банкротстве магнитогорского АО „Производственное объединение „Монтажник““ Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Анне Дубровской в пересмотре решения о непривлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании вдовы экс-директора Виктора Тулупова Татьяны Тулуповой, его дочерей и бывшего главного бухгалтера Натальи Сипкиной. Постановление принято в конце прошлой недели», — пишет «Коммерсант».
Оспорить постановление регионального арбитражного суда от 26 июня пытались также отец и брат Анны Дубровской — экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский и бывший совладелец компании Александр Дубровский, а кроме того — экс-заместитель директора ПО «Монтажник» Наталья Салеева. На стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции все они выступали в качестве третьих лиц.
