Сын челябинского экс-губернатора Дубровского проиграл суд семье мертвого бизнесмена

Очередная попытка обанкротившегося сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского признать недействительной сделку по приобретению ПО «Монтажник» провалилась. Региональный арбитраж отказал в иске, следует из базы судебных дел. Ранее подобные действия предпринимала дочь экс-главы области Анна Дубровская.
Представители Дубровского-младшего пытались доказать, что фактически стоимость чистых активов приобретенной компании была отрицательной из-за искажения бухгалтерской отчетности. По их мнению, основатель «Монтажника» Виктор Тулупов знал об этом при продаже, в связи с чем сделка должна быть признана недействительной. Соответственно, отпало бы основание для признания Александра Дубровского банкротом, отвечающим по долгам разорившейся фирмы перед кредиторами.
«Отказать в удовлетворении заявления. Взыскать с Дубровского Александра Борисовича в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины. Установить, что определение подлежит исполнению с момента вступления в законную силу», — решил суд, рассмотрев аргументы сторон.
Тулупов основал «Монтажник» в августе 1988 года. В октябре 2017 года он продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора. Сделка была оформлена в начале 2018 года. Годовой оборот компании на тот момент превышал 7 млрд рублей. Летом 2020 года «Монтажник» был обанкрочен. В июне 2022 года Александр Дубровский подал иск к Тулупову о расторжении сделки, требуя вернуть ему деньги за акции.
По заявлению Дубровского-младшего в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по возможному факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2023 года Тулупов умер. Уже после его смерти уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Рассмотрение иска Дубровского-младшего приостановили до тех пор, пока родные Тулупова не вступят в процесс наследства. Основным наследником стала жена бизнесмена Татьяна Тулупова, и сын экс-губернатора начал судиться с ней.
Сейчас имущество «Монтажника» распродают с торгов для расплаты с кредиторами. Александр Дубровский признан банкротом. Борис Дубровский также был объявлен финансово несостоятельным, но значительно меньшую сумму долгов за него заплатили формально не связанные с семьей бизнесмены. Однако злоключения экс-чиновника на этом не кончились: МВД объявило уехавшего из России Дубровского-старшего в розыск по делу о растрате 33 млрд рублей из бюджета региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!