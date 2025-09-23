Рейс Владивосток — Москва экстренно сел в Питере из-за атаки дронов

Пассажирский рейс SU 1709 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Владивостока в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за атаки беспилотников на столицу. По данным СМИ, пассажиры более трех часов не могли покинуть самолет, а на борт была вызвана скорая помощь.
«Рейс Владивосток — Москва вынужденно сел в Пулково из-за атаки БПЛА на столицу. Пассажиры уже три часа не могут покинуть самолет, на борт вызывали скорую», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Рейс должен был приземлиться в московском аэропорту в 21:35 по местному времени.
Пассажиры рейса до сих пор не могут отправиться к конечному пункту назначения — в Москву. По словам одного из них, посадка в Петербурге стала неожиданностью, и сейчас он ждет разъяснений от представителей авиакомпании. Ограничения в Шереметьево уже сняты, однако вылеты все еще задерживаются, передает 78.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 80 БПЛА в воздушном пространстве РФ. Отмечалось, что взрывы были слышны в районе улицы Строителей в Реутове. Подробности атаки — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.