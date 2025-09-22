Пермский стратегический завод модернизирует производство

Соликамский магниевый завод Пермского края модернизирует систему сжижения хлора, который является основным продуктом технологии производства магния. Об этом сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».
«В рамках программы модернизации системы сжижения хлора уже приобретено и доставлено на промплощадку СМЗ новое оборудование — ректификационная и абсорбционная колонны, конденсатор, теплообменники, подогреватели. Специалисты приступили к укреплению металлических площадок под предстоящий монтаж оборудования», — сообщается в соцсети.
Капитальное обновление оборудования позволит производить до 14 тысяч тонн хлора в год. Сжиженный хлор применяется при производстве редкоземельных металлов, а также реализуется на рынке, как самостоятельный продукт.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
Ранее URA.RU сообщало, что на ОАО «Соликамский магниевый завод» Пермского края грядет масштабная модернизация, в том числе запланирована стройка энергоцентра. Об этом со ссылкой на комментарий генерального директора завода Руслана Димухамедова сообщалось также на странице предприятия в социальной сети «Вконтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!