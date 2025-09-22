22 сентября 2025

Пермский стратегический завод модернизирует производство

На заводе в Соликамске Пермского края модернизируют систему сжижения хлора
Модернизация позводит выпускать 14 тысяч тонн хлора в год
Модернизация позводит выпускать 14 тысяч тонн хлора в год

Соликамский магниевый завод Пермского края модернизирует систему сжижения хлора, который является основным продуктом технологии производства магния. Об этом сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках программы модернизации системы сжижения хлора уже приобретено и доставлено на промплощадку СМЗ новое оборудование — ректификационная и абсорбционная колонны, конденсатор, теплообменники, подогреватели. Специалисты приступили к укреплению металлических площадок под предстоящий монтаж оборудования», — сообщается в соцсети. 

Капитальное обновление оборудования позволит производить до 14 тысяч тонн хлора в год. Сжиженный хлор применяется при производстве редкоземельных металлов, а также реализуется на рынке, как самостоятельный продукт.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».

Ранее URA.RU сообщало, что на ОАО «Соликамский магниевый завод» Пермского края грядет масштабная модернизация, в том числе запланирована стройка энергоцентра. Об этом со ссылкой на комментарий генерального директора завода Руслана Димухамедова сообщалось также на странице предприятия в социальной сети «Вконтакте».

