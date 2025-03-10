Пермский стратегический завод модернизирует производство

На ОАО «Соликамский магниевый завод» Пермского края грядет масштабная модернизация, в том числе запланирована стройка энергоцентра. Об этом со ссылкой на комментарий генерального директора завода Руслана Димухамедова сообщается на странице предприятия в социальной сети «Вконтакте».
«Перечислю основные мероприятия, запланированные на СМЗ для реализации в 2025 году: строительство установки хранения и подачи растворов <…>, изменение схемы внешнего энергоснабжения СМЗ со строительством собственного энергоцентра», — говорится в сообщении.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов.
Ранее URA.RU сообщало, что площадке пермского ОАО «Соликамский магниевый завод» стартовал первый этап строительства цеха по производству редкоземельных металлов. Сейчас ведутся проектные работы.
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