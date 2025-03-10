10 марта 2025

Пермский стратегический завод модернизирует производство

На Соликамском магниевом заводе будут строить новый энергоцентр
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие раскрыло планы по модернизации на 2025 год
Предприятие раскрыло планы по модернизации на 2025 год Фото:

На ОАО «Соликамский магниевый завод» Пермского края грядет масштабная модернизация, в том числе запланирована стройка энергоцентра. Об этом со ссылкой на комментарий генерального директора завода Руслана Димухамедова сообщается на странице предприятия в социальной сети «Вконтакте».

«Перечислю основные мероприятия, запланированные на СМЗ для реализации в 2025 году: строительство установки хранения и подачи растворов <…>, изменение схемы внешнего энергоснабжения СМЗ со строительством собственного энергоцентра», — говорится в сообщении.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов.

Ранее URA.RU сообщало, что площадке пермского ОАО «Соликамский магниевый завод» стартовал первый этап строительства цеха по производству редкоземельных металлов. Сейчас ведутся проектные работы.

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На ОАО «Соликамский магниевый завод» Пермского края грядет масштабная модернизация, в том числе запланирована стройка энергоцентра. Об этом со ссылкой на комментарий генерального директора завода Руслана Димухамедова сообщается на странице предприятия в социальной сети «Вконтакте». «Перечислю основные мероприятия, запланированные на СМЗ для реализации в 2025 году: строительство установки хранения и подачи растворов <…>, изменение схемы внешнего энергоснабжения СМЗ со строительством собственного энергоцентра», — говорится в сообщении. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов. Ранее URA.RU сообщало, что площадке пермского ОАО «Соликамский магниевый завод» стартовал первый этап строительства цеха по производству редкоземельных металлов. Сейчас ведутся проектные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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