Обломки уничтоженных беспилотников упали в районе Москвы

Силы ПВО отразили очередную атаку беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы
Силы ПВО отразили очередную атаку беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы
Обломки еще двух уничтоженных беспилотников упали в районе Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своем telegram-канале. Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку двух беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.

В ночь на 23 сентября российские регионы, включая Москву, подверглись масштабной атаке беспилотников, запущенных с территории Украины. В ходе продолжительной ночной операции системам ПВО удалось уничтожить 34 БПЛА.

