Обломки уничтоженных беспилотников упали в районе Москвы

Обломки еще двух уничтоженных беспилотников упали в районе Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своем telegram-канале. Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку двух беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.
В ночь на 23 сентября российские регионы, включая Москву, подверглись масштабной атаке беспилотников, запущенных с территории Украины. В ходе продолжительной ночной операции системам ПВО удалось уничтожить 34 БПЛА.
