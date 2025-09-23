Судья Верховного суда России Виктор Момотов оформлял незаконно присвоенное имущество на свою 90-летнюю мать после смены ее фамилии. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с материалами иска Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство намерено обратиться в суд Москвы с заявлением о взыскании в доход государства активов Момотова на сумму 9 миллиардов рублей. Также сообщается, что один из бизнесов Момотов создал вместе с представителем краснодарского криминалитета Марченко.
«Момотов обеспечил смену фамилии своей матери с Момотовой на Ларянову… Под видом дарения 01.02.2010 номинально переоформил на нее 1/2 долю здания отеля „Marton Пашковский“, — передает РИА Новости слова источника с судебного иска. Также Момотова связывают с организаторами преступной группировки „Покровские“ для получения имущества в Ростовской области.
Позже, по данным заявителя, на мать судьи были также оформлены земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону. На этом участке впоследствии реализовали коммерческий проект — построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова». Как отмечается в иске, подобные действия нарушают антикоррупционное законодательство и могут свидетельствовать о попытке скрыть происхождение имущества.
Вопрос о передаче активов Момотова в доход государства будет рассматривать суд Москвы. В случае удовлетворения иска все выявленное имущество, включая объекты коммерческой недвижимости, перейдет под контроль государства.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова: по иску Генпрокуратуры в доход государства было обращено более 13 миллиардов рублей активов, оформленных на родственников и доверенных лиц. Суд установил, что имущество приобреталось на средства, не подтвержденные официальными доходами, и использовалось для личного обогащения судей.
