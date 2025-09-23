Украина применила необычное вооружение для атаки на Россию: чем опасны воздушные шары ВСУ

В ночь на 23 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по объектам на территории Российской Федерации. Как сообщил РБК источник, близкий к Министерству обороны РФ, в ходе нападения противник использовал БПЛА и воздушные шары. Что за шары использовали ВСУ — в материале URA.RU.
Атака БПЛА
ВСУ атаковали Россию в ночь на 23 сентября. С полуночи до 7.00 по мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 БПЛА противника. Как сообщил РБК источник, близкий к Министерству обороны РФ, было замечено необычно большое количество воздушных шаров. Ранее подобных случаев массового появления шаров не наблюдалось.
Что за шары используют ВСУ для атак по России
Шары, которые используют ВСУ, по внешнему виду напоминают метеорологические зонды. Это позволяет им обходить системы противовоздушной обороны и артиллерию. Они оборудованы GPS-трекерами, которые управляют электронными системами, балластом и взрывными устройствами.
Характеристики шаров
Как правило, такие устройства представляют собой несложный беспилотный аппарат, состоящий из пластикового либо резинового шара, небольшой контейнерной капсулы с оборудованием, а также балласта. В ряде случаев на шар дополнительно устанавливается различное снаряжение. Конструкция таких воздушных аппаратов отличается простотой, а стоимость комплектующих и дополнительного оснащения минимальна.
Диаметр подобных шаров может варьироваться от 2 до 8 метров. В качестве оборудования используются приемники, навигационные спутниковые системы, электронные управляющие модули, а иногда и устройства для сброса полезной нагрузки. А возможное снаряжение шаров включает бомбы, мины, а также уголковые отражатели.
Важной особенностью таких устройств являются заранее запрограммированные координаты, интегрированные в контроллеры. Шары лишены управления, однако при благоприятных воздушных потоках (когда направление ветра совпадает с требуемым маршрутом) ими можно воспользоваться.
В чем отличие от БПЛА
Воздушные шары, используемые Вооруженными силами Украины для атак, представляют большую опасность, чем беспилотники, из-за их высокой грузоподъемности. Метеозондные воздушные шары (МВШ) способны нести сразу несколько мин калибром 82 миллиметра.
Преимущество шаров заключается не только в высокой грузоподъемности, но и в малой заметности для средств радиолокационного обнаружения. Но, несмотря на указанные преимущества, воздушные шары имеют и уязвимости: их легче обнаружить визуально и по размерам они значительно превосходят беспилотные летательные аппараты, что упрощает их уничтожение средствами противовоздушной обороны.
Зачем воздушные шары используют в боевых действиях
Небольшие воздушные шары могут применяться военными на полях боевых действий для различных задач. Они способны наносить ущерб системам противовоздушной обороны и могут использоваться при бомбардировках.
Отвлечение и выявление позиций ПВО
Также подобные аппараты могут использоваться для отвлечения и выявления позиций ПВО. Для этого шары снабжаются уголковыми отражателями — простыми конструкциями, изготовленными из пенопластовых пластин или аналогичных материалов, обернутых фольгой. Благодаря наличию отражателей такие шары становятся более заметными для радаров противовоздушной обороны. Массовый запуск подобных устройств способен создать дополнительную нагрузку на системы ПВО или помочь определить их расположение.
Шары-бомбардировщики
Малоразмерные воздушные шары могут выглядеть безобидно, на практике они способны нести мины или бомбы, а также оснащаются устройствами для сброса боеприпасов. Аналогичные по принципу действия разработки использовались еще в годы Второй мировой войны.
Наиболее известным примером стала операция Японии, когда было запущено порядка девяти тысяч воздушных шаров, направленных на территорию США. Японские шары отличались более сложной конструкцией, поскольку должны были преодолеть значительные расстояния в условиях переменчивого климата и достичь заранее определенных точек для нанесения ущерба. Часть из них действительно достигла американской территории и привела к определенным разрушениям.
В целях обороны
Воздушные суда легче воздуха находят применение и в оборонительных задачах. В 2017 году российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) объявил о своем участии в разработке дирижабля, предназначенного для установки противоракетных радарных систем и оборудования для контроля воздушного пространства. Благодаря современным достижениям в области навигационных и электронных технологий, такие дирижабли способны осуществлять патрулирование обширных территорий, функционируя в роли мобильных радиолокационных станций. Аналогичные задачи могут выполнять и привязные аэростаты.
Меры предосторожности
В последнее время противник все чаще применяет малогабаритные аэростаты. При обнаружении такого беспилотного летательного аппарата рекомендуется незамедлительно проинформировать об этом соответствующие службы по телефону «112», а также принять меры по собственной защите — укрыться в безопасном месте.
В качестве укрытия в жилых и административных зданиях могут служить подвальные помещения либо комнаты, не имеющие окон. На улице можно воспользоваться подземными переходами или парковками.
