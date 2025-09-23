Прокуратура начала проверку из-за экстренной задержки рейсов в Шереметьево. Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале.
«Прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении. С 22 по 23 сентября в аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
По состоянию на утро 23 сентября на вылет были задержаны 48 рейсов. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте следит за тем, чтобы авиаперевозчики и обслуживающие организации соблюдали права пассажиров.
С 22 сентября ВСУ атакуют российские регионы. Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены беспилотники над Москвой, Московской областью, а также рядом других субъектов РФ. В связи с произошедшими атаками было скорректировано расписание работы воздушных гаваней. В результате инцидентов в аэропортах Калуги, Москвы, Самары и других городов зафиксированы задержки и отмены рейсов.
