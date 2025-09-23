Украина второй день массово атакует российские регионы: повреждения, пострадавшие, задержки рейсов

С 22 сентября ВСУ начали атаковать российские регионы. Силами ПВО были сбиты беспилотники над территориями Москвы и Московской области, а также над другими регионами РФ.
На фоне нападений произошли изменения в расписании авиапортов. По итогам были задержаны и отменены рейсы в аэропортах Калуги, Москвы, Самары и других. Самое главное об украинской атаке БПЛА и задержках рейсов в аэропортах — в материале URA.RU.
ПВО перехватывают украинские БПЛА
Москва и Московская область
С вечера 22 сентября ВСУ начали атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Больше всего было сбито беспилотников, летевших на Москву. Уже к 22:02 по московскому времени было перехвачено 9 БПЛА, а позже их число увеличилось. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего за вечер, ночь и утро средствами ПВО было перехвачено 34 беспилотника ВСУ.
С утра 23 сентября нападения продолжились. В 07:41 мэр Москвы, в своем telegram-канале, сообщил об уничтожении еще двух беспилотников. Спустя примерно час он добавил про еще два. А через еще некоторое время он сообщил об отражении шести украинских БПЛА. Согласно каналу Собянина, с 07:41 до 12:25 было перехвачено 12 беспилотников.
Другие регионы
В ночь на 22 сентября от губернатора Калужской области Владислава Шапша тоже появилась информация о перехваченном беспилотнике над Калугой. По словам главы региона, пострадавших в результате атаки не было. Также появилась информация о массированной атаке БПЛА вблизи Белгорода и Белгородской области. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Помимо вышеперечисленных регионов, атаке подверглись Курская область, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская и территория Крыма.
Всего за ночь над регионами РФ было перехвачено 69 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в telegram-канале.
Повреждения после атаки беспилотников
В результате утреннего нападения БПЛА на гражданский автомобиль в Белгородской области был ранен мирный житель. Об этом сообщил Гладков. По его словам, мужчина был доставлен с травмами в городскую больницу. Ему оказывается помощь.
Задержки рейсов
В течение ночи произошли ограничения на полеты и вылеты самолетов в аэропорту Москвы Шереметьево, в аэропорту Саратова, Самары и Геленджика. Также ограничения происходили в авиагаванях Нижнекамска и Казани.
В последнем, в связи с ограничениями, уже днем 23 числа задержано восемь рейсов на вылет. Данная информация следовала из онлайн-табло.
Также с утра вновь были зафиксированы задержки в аэропорту Самары. Был отменен один рейс в Москву и задержаны рейсы в Анталью, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси и Сочи. Эта информация также следовала из онлайн-табло.
