Добровольцы СВО получат статус ветерана боевых действий

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Согласно тексту законопроекта, речь идет о добровольцах, которые участвовали в боевых действиях в составе штурмовых подразделений, действовавших на основании соглашений с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Ранее такие граждане не подпадали под действие закона «О ветеранах» и не могли рассчитывать на меры социальной поддержки, предусмотренные для других участников боевых действий.
В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что многие из добровольцев проявили мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач, за что были награждены государственными и ведомственными наградами. Законопроект предполагает, что на добровольцев СВО будут распространены все меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 статьи 16 федерального закона «О ветеранах».
Ранее сообщалось, что Госдума намерена расширить перечень лиц, имеющих право на образовательные льготы в связи с участием членов их семей в СВО. Принятие закона направлено на устранение социальной несправедливости в отношении пасынков и падчериц, находящихся или находившихся на содержании и воспитании участников СВО, которая проявлялась при их поступлении в высшие учебные заведения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.