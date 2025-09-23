Добровольцы СВО получат статус ветерана боевых действий

Многие из добровольцев проявили мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач
Многие из добровольцев проявили мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту законопроекта, речь идет о добровольцах, которые участвовали в боевых действиях в составе штурмовых подразделений, действовавших на основании соглашений с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Ранее такие граждане не подпадали под действие закона «О ветеранах» и не могли рассчитывать на меры социальной поддержки, предусмотренные для других участников боевых действий.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что многие из добровольцев проявили мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач, за что были награждены государственными и ведомственными наградами. Законопроект предполагает, что на добровольцев СВО будут распространены все меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 статьи 16 федерального закона «О ветеранах».

Ранее сообщалось, что Госдума намерена расширить перечень лиц, имеющих право на образовательные льготы в связи с участием членов их семей в СВО. Принятие закона направлено на устранение социальной несправедливости в отношении пасынков и падчериц, находящихся или находившихся на содержании и воспитании участников СВО, которая проявлялась при их поступлении в высшие учебные заведения.

