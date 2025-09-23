Фигурант коррупционного скандала в челябинском ПФР погиб на СВО, адвокат добивается его оправдания

Бывший глава административно-хозяйственной части челябинского отделения Пенсионного фонда РФ Рудольф Зайцев, осужденный на восемь лет за коррупцию, погиб в зоне СВО. Об этом, выступая с кассационной жалобой, сообщил адвокат Иван Малеев. Защитник попросил суд оправдать Зайцева или прекратить дело, передает корреспондент URA.RU из зала Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.
«Зайцев ушел на СВО и 19 августа 2025 года погиб», — заявил в суде Малеев. Он попросил приложить к материалам копию свидетельства о смерти Зайцева и направить соответствующий запрос в ЗАГС.
Адвокат считает, что в отношении Зайцева суд может принять несколько решений: вынести оправдательный приговор или прекратить дело. Он обратил внимание, что даже после смерти на имущество его подзащитного сохраняется арест, что нарушает права наследников. В случае прекращения дела он ориентировал суд на вынесение определения о снятии ареста.
Разговоры об отправке Зайцева на СВО начались в конце 2024 года, то есть практически сразу апелляции, которая смягчила ему срок в колонии с девяти с половиной лет до восьми. По слухам, в пункте отбора на службу по контракту его несколько раз его разворачивали. Якобы служить мешали проблемы со здоровьем. Но все же летом 2025 года с Зайцевым заключили контракт с оговоркой, что пойдет рядовым бойцом, а не офицером (Зайцев офицер запаса).
Зайцева судили по обвинению в коррупции. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался непосредственный глава регионального отделения ПФР Виктор Чернобровин. Менеджеров обвиняли в коррупции. Следствие считало, что, находясь на своих должностях, они получали откаты от представителя охранной фирмы «Аквилон» Михаила Васильева. Деньги предназначались за помощь в получении контрактов.
Адвокаты приводили контраргументы. Они пытались убедить суд в невиновности своих подзащитных. Но собранные следователями доказательства перевесили доводы защиты: Чернобровин получил 16 лет колонии, Зайцев — девять с половиной. В апелляции приговоры были смягчены. Сейчас дело рассматривается в кассации. Не исключено, что адвокаты дойдут до Верховного суда РФ.
