Польша решилась открыть границы с Беларусью

В ночь с 24 на 25 сентября Польша вновь откроет границу с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.
«Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией», — сказал Туск на заседании кабинета министров. Соответствующее распоряжение будет подписано 23 сентября.
Граница между Польшей и Беларусью была закрыта в ночь на 12 сентября. Причиной стали масштабные российско-белорусские военные учения «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. На территории Беларуси до сих пор находятся 1453 польских грузовика, которые не успели покинуть страну. Государственный таможенный комитет Беларуси принял решение продлить срок временного ввоза польских грузовиков на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) еще на десять дней.
