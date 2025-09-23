МО РФ: успеху ВС РФ в Купянске способствовала тактика подземного десанта

Спецоперация РФ на Украине

Успеху российских подразделений в Купянске способствовало использование «подземного десанта», который осуществлял маневры через инженерные коммуникации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Успеху также способствовала тактика „подземного десанта“, действующего через инженерные коммуникации», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наступательные действия велись не только силами штурмовых групп. В операции были задействованы подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и радиоэлектронной борьбы. Все элементы действовали в едином разведывательно-ударном контуре.

Установление контроля над Купянском открывает новые стратегические возможности для дальнейшего наступления российских сил, а также способствует укреплению позиций на ключевых участках Донбасса. Взятие Купянска предоставляет российским войскам возможность продвигаться в сторону агломерации Славянск — Краматорск. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные установили контроль над 5667 зданиями в Купянске.

