30 сентября 2025

Уволенный судья Момотов фигурирует в деле о мошенничестве

Момотов фигурирует в уголовном деле своего компаньона
Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов упоминается в материалах уголовного дела своего бывшего партнера, совладельца сети бизнес-отелей «Мартон» Андрея Марченко. У отставного служащего пока нет процессуального статуса, однако его имя фигурирует в расследовании мошенничества в особо крупном размере.

«В материалах дела указано, что Момотов оказывал давление на правосудие в интересах бизнесмена. В уголовном деле Момотов пока не имеет никакого процессуального статуса, но фигурирует в материалах и показаниях свидетелей», — пишет ТАСС.

Как сообщало URA.RU, ранее суд в Краснодаре отправил под арест компаньона отставного судьи Верховного суда РФ Момотова, предпринимателя Андрея Марченко. Предпринимателю предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) 26 сентября досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова как судьи Верховного суда и председателя Совета судей РФ. В иске Генеральной прокуратуры указано, что Момотов сформировал активы стоимостью более 9 миллиардов рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать и сменил ей фамилию.

