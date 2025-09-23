23 сентября 2025

Трамп призвал европейцев прекратить закупки энергоресурсов у России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп подчеркнул, что недоволен политикой европейских партнеров, которые продолжают сотрудничать с Москвой
Трамп подчеркнул, что недоволен политикой европейских партнеров, которые продолжают сотрудничать с Москвой Фото:
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН раскритиковал союзников по НАТО за продолжение закупок российских энергоносителей. Он заявил, что Европа должна немедленно отказаться от импорта и пообещал обсудить этот вопрос с лидерами стран ЕС

С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп подчеркнул, что недоволен политикой европейских партнеров, которые продолжают сотрудничать с Москвой. «Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле», — сказал американский лидер.

Он отметил, что намерен поднять этот вопрос во вторник на встречах с европейскими лидерами. «Им необходимо немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. В противном случае мы все теряем кучу времени. Поэтому я готов обсудить это со всеми европейскими странами, собравшимися здесь», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп уже неоднократно призывал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов, подчеркивая необходимость усиления антироссийских санкций. СМИ сообщали, что американский президент обсуждал этот вопрос с лидерами ЕС и настаивал на сокращении импорта нефти из России, несмотря на признание трудностей реализации такого требования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН раскритиковал союзников по НАТО за продолжение закупок российских энергоносителей. Он заявил, что Европа должна немедленно отказаться от импорта и пообещал обсудить этот вопрос с лидерами стран ЕС С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп подчеркнул, что недоволен политикой европейских партнеров, которые продолжают сотрудничать с Москвой. «Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле», — сказал американский лидер. Он отметил, что намерен поднять этот вопрос во вторник на встречах с европейскими лидерами. «Им необходимо немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. В противном случае мы все теряем кучу времени. Поэтому я готов обсудить это со всеми европейскими странами, собравшимися здесь», — заявил Трамп. Ранее Дональд Трамп уже неоднократно призывал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов, подчеркивая необходимость усиления антироссийских санкций. СМИ сообщали, что американский президент обсуждал этот вопрос с лидерами ЕС и настаивал на сокращении импорта нефти из России, несмотря на признание трудностей реализации такого требования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...