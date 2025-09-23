Трамп призвал европейцев прекратить закупки энергоресурсов у России

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН раскритиковал союзников по НАТО за продолжение закупок российских энергоносителей. Он заявил, что Европа должна немедленно отказаться от импорта и пообещал обсудить этот вопрос с лидерами стран ЕС
С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп подчеркнул, что недоволен политикой европейских партнеров, которые продолжают сотрудничать с Москвой. «Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле», — сказал американский лидер.
Он отметил, что намерен поднять этот вопрос во вторник на встречах с европейскими лидерами. «Им необходимо немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. В противном случае мы все теряем кучу времени. Поэтому я готов обсудить это со всеми европейскими странами, собравшимися здесь», — заявил Трамп.
Ранее Дональд Трамп уже неоднократно призывал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов, подчеркивая необходимость усиления антироссийских санкций. СМИ сообщали, что американский президент обсуждал этот вопрос с лидерами ЕС и настаивал на сокращении импорта нефти из России, несмотря на признание трудностей реализации такого требования.
