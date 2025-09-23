Расселят аварийные дома и построят бассейн: на Парковом в Перми изменят облик территории

Минимущества Прикамья утвердило проект развития комплексного развития территории (КРТ) на улице Подлесной. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.
«Территория, подлежащая реновации, охватывает порядка 3,3 гектара. В текущем году запланировано проведение аукциона для привлечения инвестора. Согласно графику, все работы по проекту должны быть завершены в течение семи лет после заключения контракта», — указано в документе.
Подрядчику предстоит обеспечить переселение жильцов одного аварийного дома площадью 360 квадратных метров, а также осуществить снос еще двух аварийных зданий общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В рамках реализации государственных нужд планируется изъятие 25 объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. В их числе — сети теплоснабжения, водопровода и канализации, а также тепловые трассы и трубопровод.
URA.RU уже рассказывало, что на территории появится новое жилье, дороги и благоустроенные пространства. Предусмотрено возведение жилых домов от восьми до 25 этажей, улично-дорожной сети, магазинов, объектов отдыха, а также благоустройство участка. Также девелопер обязан построить бассейн и спортивную площадку.
