Расселят аварийные дома и построят бассейн: на Парковом в Перми изменят облик территории

Власти утвердили проект решения о КРТ на улице Подлесной в Перми
Срок реализации проекта составляет семь лет
Срок реализации проекта составляет семь лет

Минимущества Прикамья утвердило проект развития комплексного развития территории (КРТ) на улице Подлесной. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

«Территория, подлежащая реновации, охватывает порядка 3,3 гектара. В текущем году запланировано проведение аукциона для привлечения инвестора. Согласно графику, все работы по проекту должны быть завершены в течение семи лет после заключения контракта», — указано в документе.

Подрядчику предстоит обеспечить переселение жильцов одного аварийного дома площадью 360 квадратных метров, а также осуществить снос еще двух аварийных зданий общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В рамках реализации государственных нужд планируется изъятие 25 объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. В их числе — сети теплоснабжения, водопровода и канализации, а также тепловые трассы и трубопровод.

URA.RU уже рассказывало, что на территории появится новое жилье, дороги и благоустроенные пространства. Предусмотрено возведение жилых домов от восьми до 25 этажей, улично-дорожной сети, магазинов, объектов отдыха, а также благоустройство участка. Также девелопер обязан построить бассейн и спортивную площадку.

