Трамп раскритиковал Лондон и Европу за мигрантов

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Лондон и европейские страны. Он отметил, что ООН вместо того, чтобы решать проблему нелегальной миграции, «финансирует вторжение мигрантов с другого конца мира в мирные страны»
«Там чудовищный мэр, просто чудовищный… Они еще о шариате говорят», — заявил американский лидер, комментируя ситуацию в британской столице. Его заявление прозвучало во время брифинга на Генассамблее ООН. По его словам, западная Европа стоит «на краю гибели» из-за миграционного кризиса.
Трамп также обвинил ООН в том, что организация вместо решения проблем с нелегальной миграцией «финансирует вторжение мигрантов с другого конца мира в мирные страны». Американский лидер неоднократно критиковал европейских чиновников за мягкую миграционную политику.
Еще в 2010-е годы он называл Лондон «опасным городом» и обвинял мэра Садика Хана в потворстве радикализму и росту преступности. В своих предвыборных кампаниях Трамп всегда делал упор на жёсткий контроль за миграцией, предлагая строить стены, сокращать квоты и ограничивать программы приёма беженцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.