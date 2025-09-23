23 сентября 2025

Трамп раскритиковал Лондон и Европу за мигрантов

Трамп раскритиковал мэра Лондона и миграционную политику Европы
Трамп раскритиковал мэра Лондона и миграционную политику Европы
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Лондон и европейские страны. Он отметил, что ООН вместо того, чтобы решать проблему нелегальной миграции, «финансирует вторжение мигрантов с другого конца мира в мирные страны»

«Там чудовищный мэр, просто чудовищный… Они еще о шариате говорят», — заявил американский лидер, комментируя ситуацию в британской столице. Его заявление прозвучало во время брифинга на Генассамблее ООН. По его словам, западная Европа стоит «на краю гибели» из-за миграционного кризиса.

Трамп также обвинил ООН в том, что организация вместо решения проблем с нелегальной миграцией «финансирует вторжение мигрантов с другого конца мира в мирные страны». Американский лидер неоднократно критиковал европейских чиновников за мягкую миграционную политику.

Еще в 2010-е годы он называл Лондон «опасным городом» и обвинял мэра Садика Хана в потворстве радикализму и росту преступности. В своих предвыборных кампаниях Трамп всегда делал упор на жёсткий контроль за миграцией, предлагая строить стены, сокращать квоты и ограничивать программы приёма беженцев.

