Экономика России якобы находится в «ужасном» состоянии из-за конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — сказал Трамп на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Его заявление прозвучало во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, во время посещения Генеральной Ассамблеии ООН американский лидер заявил, что сможет убедить Вернгрию отказаться от российской нефти. Ранее Дональд Трамп уже призывал европейские страны отказаться от закупок российской нефти, отмечая, что эти средства способствуют финансированию конфликта на Украине
При этом в России неоднократно подчеркивали, что страна сможет выдержать санкционное давление Запада, которое усиливается с начала конфликта. В Москве также отмечали, что западные страны пока не готовы признать провал своей политики в отношении России. При этом сами эксперты на Западе периодически признают, что антироссийские санкции оказываются малоэффективными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.