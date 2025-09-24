В результате ракетного удара ВСУ по Белгороду пятеро мирных жителей были экстренно госпитализированы с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в больницу №2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением отправлен в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Ранее после украинской атаки беспилотниками по Белгородской области пострадали семь человек. Также в ночь на 24 сентября под обстрел ВСУ попал город Льгов в Курской области. Местные власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. На территории наблюдаются перебои с электроснабжением. URA.RU подробно рассказывает о происходящем в своей онлайн-трансляции.
