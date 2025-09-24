Количество пострадавших после ракетного удара украинских боевиков по Белгороду выросло до шести. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших. «Еще один мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Один из вражеских снарядов попал в коммерческий объект. На территории предприятия произошло возгорание строения, которое быстро потушили. В результате инцидента у расположенного поблизости здания были повреждены стекла. Оперативные кадры с места ЧП — в нашей галерее. Также URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
