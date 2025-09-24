Гладков показал кадры с последствиями ракетного обстрела Белгорода. Фотогалерея

Число раненых при ракетном обстреле ВСУ по Белгороду увеличилось до шести
Количество пострадавших после ракетного удара украинских боевиков по Белгороду выросло до шести. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. «Еще один мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Один из вражеских снарядов попал в коммерческий объект. На территории предприятия произошло возгорание строения, которое быстро потушили. В результате инцидента у расположенного поблизости здания были повреждены стекла. Оперативные кадры с места ЧП — в нашей галерее. Также URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

