Аэропорт Волгограда прекратил работу посреди ночи

Временно ограничили полеты
Временно ограничили полеты

В аэропорту Волгограда ночью 24 сентября были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко в telegram-канале.

Ранее аналогичные временные ограничения на прием и вылет самолетов уже вводились в аэропортах Казани и Самары. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов и обычно связаны с необходимостью реагирования на потенциальные угрозы или технические причины. Оперативную информацию о возобновлении работы аэропортов Росавиация публикует в своих официальных каналах.

