23 сентября 2025

В мэрии Екатеринбурга разъяснили, что будет с киосками после неожиданного решения суда

Демонтированные в Екатеринбурге киоски не вернут на прежние места
В Екатеринбурге продолжается массовый снос киосков
В Екатеринбурге продолжается массовый снос киосков

Власти Екатеринбурга ждут мотивировочную часть (разъяснения) решения Седьмого кассационного суда Челябинска, который 23 сентября отменил постановление свердловского правительства по правилам аренды киосков. Договор заключался без торгов и продлевался на два года вместо рекомендуемых семи лет. При этом демонтированные НТО (нестационарные торговые объекты) на прежние места в городе не вернутся, пояснили корреспонденту URA.RU в мэрии. 

«Документа с мотивировочной частью решения пока нет, поэтому, что и как будет дальше, пока точно неизвестно. Но есть новая схема размещения НТО. Согласно ей, киоски не смогут вернуться на прежние места, так как они стояли неправильно — на инженерных сетях, на перекрестках, в треугольниках видимости», — отметили в мэрии. 

На начало 2025 года в Екатеринбурге насчитывалось более 1700 НТО. Сроки действия аренды истекли у 1422-х. Продлевать договоры не стали из-за неверного размещения киосков. Следствием этого стал массовый демонтаж ларьков (от шаурмечных до «Роспечати»). Только до конца августа в городе планировали убрать 300 НТО. Коснулся демонтаж и остановочных комплексов (ларьков с навесами). Из —за того, что снос киосков начал опережать установку новых, работы замедлили. 

