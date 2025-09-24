Поддержка семей участников СВО стала приоритетом нового бюджета РФ

Социальная поддержка семей участников СВО, а также обеспечение потребностей обороны и безопасности страны стало стратегическим приоритетом будущего бюджета России на 2026-2028 годы. Об этом говорится в проекте бюджета, представленном Минфином РФ.
«Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить ... выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей», — говорится в релизе Минфина. Также средства пойдут на оснащение ВС РФ необходимым вооружением и военной техникой и модернизацию предприятий ОПК.
Кроме того, новый проект нацелен на выполнение всех социальных обязательств перед россиянами. В частности, в него заложены средства на индексацию пенсий и выплат.
