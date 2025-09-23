Экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале оставили за решеткой

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему лидеру азербайджанской диаспоры Шахину Шыхлински. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Оставить в СИЗО до 30 декабря», — огласил судья. Его слова передает корреспондент.
О задержании Шыхлински стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы в последнее время скрывался. Предварительно, его обвиняют в покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа. Он отрицает вину, говорил источник URA.RU.
Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шыхлински — сын Шахина — по обвинению в применении насилия к силовику, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения.
Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу.
Фигурантов обвинили в покушениях и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
