В Екатеринбурге 24 сентября закрылся перед сносом еще один киоск «Роспечати» — теперь у остановки «Дом кино» (улица Малышева-Луначарского). Там он простоял больше десяти лет. Продавец с раннего утра с бригадиром занялась переписью товара — от сувенирной продукции, иголок и ниток до газет и журналов. За два дня им нужно заполнить накладные, все разложить по коробкам и сдать продукцию, чтобы подготовить киоск к сносу. Поучаствовал в сборе товара и корреспондент URA.RU.
«Людей жалко. Всю неделю приходили, спрашивали: „А вас хоть не снесут?“ Снесут, отвечала. Вчера написала объявление: работаю последний день», — рассказала продавец Надежда Павловна.
В киоске у «Дома кино» она проработала восемь лет, каждый день с 9:00 до 19:00, с двумя выходными в неделю. При этом ездила на работу из соседнего Березовского.
Сегодня у Надежды Павловны последний рабочий день и он начинается иначе. Вместе с бригадиром они сначала переписывают всю печатную продукцию. Как сами отметили, начали с самого сложного. Потом перешли к сопутствующим товарам — а это и сувенирная продукция, парфюмерия, косметика, средства гигиены, и репелленты, нитки, иголки, батарейки, дорожные наборы с мылом и зубной щеткой, канцелярские товары, календари, игрушки, капроновые колготки, бейсболки, флаги и так далее. А в накладных только книг (романы, детективы) 843 позиции, 240 — по пряже, вместе с крючками.
«У нас на прошлой неделе 10 киосков закрылось, также дали три дня на сборы, и вот вчера все продавцы были уволены. Сейчас мы должны все переписать. В пятницу это все вывезут, а во вторник (30 сентября) продавец придет отчет сдавать, что у нее все на нуле, и будет рассчитан», — объяснила бригадир Раиса Валентиновна.
Она отвечает за киоски «Роспечати» в центре Екатеринбурга. Еще в июне в ее ведении было 26 точек, сейчас остались две действующие — на перекрестке Декабристов-8 Марта и на Щорса. Оба киоска должны снести до 22 октября.
Чтобы все собрать здесь, у женщин есть два дня. В других киосках, рассказывает бригадир, на освобождение точки давалось порой от 30 минут до трех часов. Приходилось все оперативно убирать и потом уже считать.
«ЖБИ закрыли в три дня. А причем у нас там киоски стояли на каждой остановке, включая конечную, - Поликлиника, Сыромолотова, Каменные палатки, Комсомольская, Мира, Гагарина», — вспомнила она.
Пока женщины занимаются переписью продукции, в закрытый киоск уже стучится новый покупатель. «А киоск будет открыт?», — спрашивает он. И продавцу приходится вновь объяснять, что точку сносят. Оказалось, что покупателя не было в городе неделю и о закрытии он не знал. Начал переживать, где же ему теперь искать газеты и журналы. Продавцу нечего было ответить: киоск пытались спасти, но не получилось.
«Чем „Роспечать“ была хороша, — у нас можно было все купить. Например, мужчина приходит и говорит: „Я вот шел из строительного магазина, забыл изоленту купить, у вас нет?“. Изолента у нас есть. „Да вы что?“, — говорит. „А у вас случайно лампочек нет?“, — добавляет. И лампочки у нас были», — говорит Раиса Валентиновна, которая в «Роспечати» проработала 20 лет и также ранее была продавцом.
Глава «Розпечати» (компания занимается развитием «Роспечати») Сергей Ченцов объяснил URA.RU, что не может точно сказать, сколько киосков осталось в городе, но вынос всех запланирован на сентябрь.
Демонтаж киосков начался из-за окончания сроков договоров аренды. Продлить соглашения оказалось невозможно из-за того, что торговые объекты неправильно расположены, например, стоят на инженерных сетях. Власти города предложили новые места, но через торги. Эти условия оказались для бизнеса (монополист здесь компания «Розпечать») непосильными, так как стоимость лотов может доходить до 200 тысяч рублей. Раньше же по договору аренды получалось порядка 5-6 тысяч рублей в месяц (как для социально-значимого объекта). В итоге мэрия отыграла 15 аукционов, но никто на них не заявился.
ООО «Апрель-логистик», занимающееся оптовой поставкой газет и журналов, сообщило об остановке с 20 сентября 2025 года отгрузок периодики в киоски Екатеринбурга. До 31 октября компания готова принять весь возврат печатной продукции.
