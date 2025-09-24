ВС РФ сжимают кольцо вокруг Купянска: карта СВО на 24 сентября

Российские войска продвигаются в зоне СВО, минимизируя потери, наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ и закрепляются на новых позициях, включая северо-запад Купянска. Ситуация на фронте остается напряженной, с переброской резервов Киева и ежедневными перехватами дронов. Ход боевых действий и карта СВО — в материале URA.RU.
Харьковское направление
Российские войска продвинулись и закрепились на новых позициях на северо-западе Купянска Харьковской области. «В ходе тяжелых боев наши войска продвинулись на северо-западе Купянска и закрепились на новых позициях», — сказал военный эксперт Андрей Марочко ТАСС. Украинское командование направило в город дополнительные силы, включая националистические формирования в роли заградотрядов для стабилизации обстановки.
По данным силовых структур, Киев перебросил около 1000 солдат 18 сентября, а 19 сентября ВС РФ освободили позиции на улицах Московская, Долгаревская, 1 мая, Юбилейная и Мичурина. На данный момент ВС РФ сжимают кольцо вокруг Купянска, взяв под контроль 65% зданий (5,6 тыс. из 8,6 тыс.), что кратно улучшило позиции на участке.
На Харьковском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение в Купянске и окрестностях, закрепившись около пересечения трассы Купянск — Сватово и железной дороги, заблокировав группировку ВСУ с севера и запада. Купянск — логистический центр противника, контроль над ним позволит развивать наступление в Харьковскую область и к Волчанску. В Волчанске бои за маслоэкстракционный завод, на Великобурлукском участке продвижение между Отрадным и Амбарным.
Удары по Харькову
Российские военные нанесли минимум 15 ударов по военной и критической инфраструктуре в Харькове, сообщили координатор подполья на Украине Сергей Лебедев. Часть прилетов пришлась по ТЭЦ-5, а также, вероятно, по складам боеприпасов ВСУ. Это нарушило логистику противника.
Южно-Донецкое направление
На Южно-Донецком направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Ольговского и Новоивановки в сторону Успеновки, продвигаясь в Березовом и Калиновском. На Покровском направлении наступление ведется к западной окраине Удачного, с боями восточнее Мирнограда и на окраинах Покровска, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Продолжаются сражения к северо-востоку от Родинского, а на Добропольском участке противник расширил зону контроля в Новоторецком. На Константиновском направлении напряженная обстановка: наступление в Плещеевке, расширение плацдарма в садах юго-восточнее Константиновки, бои в Клебан-Быке с продвижением в Предтечино.
Краснолиманское и сумское направления
Продвижение ВС РФ в Ямполе и Дроновке дает перспективу выхода к трассе Красный Лиман — Северск, ключевой для снабжения группировки ВСУ, отметил военкор Юрий Котенок, передает aif.ru. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в Шандриголово, Дерилово и Новоселовке, наступают в Ямпольском лесу и Ямполе. Продолжается наступление к северной окраине Северска: взята шахта №6, освобожден Переездный, продвижение в Выемке. В Сумской области идут бои.
Красноармейское направление
Расчеты ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» обеспечили воздушное прикрытие артиллерийских позиций от дронов ВСУ на красноармейском направлении. Зенитчики круглосуточно контролируют небо, сбивая десятки БПЛА, включая самолетного типа. Ежедневно фиксируются попытки ВСУ провести разведку, но разведка РФ оперативно передает данные для перехвата, передает «Пятый канал».
