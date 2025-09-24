ВСУ ударили по трубопроводному консорциуму в Новороссийске, есть раненые

Беспилотники ВСУ атаковали офис трубопроводного консорциума в разгар рабочего дня
Беспилотники ВСУ атаковали офис трубопроводного консорциума в разгар рабочего дня

Офис компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске (Краснодарский край) получил повреждения в результате массированной атаки украинских БПЛА на центральную часть города в разгар дня 24 сентября. Об этом сообщили в самой компании.

«Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА», — говорится в сообщении telegram-канала КТК. По данным компании, среди пострадавших оказались два работника компании. Оба были оперативно доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести; угрозы их жизни нет.

В результате атаки также повреждены пять жилых домов и гостиница «Новороссийск». Сотрудники офиса полностью эвакуированы, восстановление работы начнется после устранения последствий обстрела. В компании добавили, что в здании, где располагается городской офис КТК, серьезно пострадали люди, не являющиеся сотрудниками организации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о гибели двух человек и ранении еще троих в результате атаки беспилотников ВСУ на центральную часть Новороссийска днем 24 сентября. Среди поврежденных объектов — многоквартирные жилые дома и гостиница «Новороссийск».

