В свердловском профсоюзе работников здравоохранения спокойно относятся к идее объединить службы скорой медицинской помощи в муниципалитетах — это будет эффективнее. И с опаской — к планам замгубернатора-главы минздрава Татьяны Савиновой сделать больницы «экономически успешными». От врачей продолжают поступать жалобы на урезанные зарплаты, при этом дефицит кадров в отрасли остается основной проблемой. Подробнее о том, что происходит в жизни свердловских медиков, по просьбе URA.RU рассказал глава уральского профсоюза Сергей Угринов.
Ему 58 лет. Он — фельдшер по образованию, 27 лет отработал на скорой помощи специалистом выездной бригады. И, говорит, долго бы еще не ушел, потому что видел быстрый эффект от своей работы и благодарных пациентов, многих из которых вытаскивал с того света. Профсоюз он возглавляет с 2019 года и параллельно преподает в медколледже.
— Сергей Александрович, есть у слова профсоюз налет советского прошлого. Нужны ли профсоюзы сейчас и как вы привлекаете молодежь?
— Нужны. И количество членов профсоюза это подтверждает, у нас их порядка 20 тысяч человек вместе со студентами. Защита прав медработников — тема актуальная. Ведь когда у врача достойные условия, он может сосредоточиться на выполнении своих обязанностей и на оказании качественной помощи пациентам. К нам обращаются по вопросам заработных плат, пенсионного обеспечения, мы помогаем урегулировать споры между работником и работодателем. Мы подсчитали свою экономическую эффективность — за пять лет на бумаге она составила 1,7 млрд рублей.
Молодежь тоже есть. В сентябре мы смогли на грант сделать два проекта, один из них — дискуссионный клуб. Там услышали мнение молодежи, чего они ждут от профсоюза. Они предложили дать молодым специалистам возможность активнее участвовать в общественной жизни, самостоятельно решать проблемы в комитетах, комиссиях.
Проблема с зарплатами
— Вы сказали, что от врачей поступают вопросы по зарплате. Что это за жалобы?
— Краеугольный камень многих проблем с оплатой труда — отсутствие открытого и прозрачного диалога между администрацией и работниками. У каждого медучреждения своя система оплаты, обусловленная спецификой деятельности. Даже при наличии тщательно разработанной «дорожной карты» могут возникать трудности. К нарушениям приводят сложные и запутанные системы начисления зарплаты, которые трудно понять даже специалистам. Зачастую денег, выделяемых государством, оказывается недостаточно, в результате администрация вынуждена пересматривать фонды стимулирующих выплат.
— Недавно подобное как раз было в 24-й больнице Екатеринбурга. Врачи пожаловались на сокращение зарплаты. К вам они обращались за помощью?
— Там сложилась непростая ситуация из-за противоречивых результатов работы коллектива. С одной стороны, есть значительное перевыполнение показателей дорожной карты, что свидетельствует об эффективности персонала. С другой, невыполнение госзаказа и, как следствие, дефицит заработанных средств для стимулирующих выплат. Из-за отсутствия стимулирующей части потери в зарплате составляют от 5 до 15 тысяч рублей.
Администрация больницы провела встречи с коллективом, объяснила причины, попытались найти компромисс и попробовать перераспределить средства для частичной компенсации невыплаченных премий. Мы как профсоюз взяли ситуацию под контроль, обсуждаем эту ситуацию с минздравом.
«Здравоохранение — это не бизнес»
— В апреле у нас сменился глава минздрава. Сейчас пост занимает Татьяна Савинова, как замгубернатора курирующая весь социальный блок. Вы с ней знакомы? Взаимодействуете как-то?
С Татьяной Леонидовной я был знаком еще до 2019 года, когда она была замначальника управления здравоохранения администрации Екатеринбург. Разные слухи ходят, но я считаю ее одним из сильнейших руководителей. Не просто так Денис Владимирович пригласил ее с собой из Оренбурга (там Савинова с 2019 года занимала аналогичную должность — замгубернатора-глава минздрава, — прим. URA.RU). Она все-таки уроженка Свердловской области, в Екатеринбурге вся ее семья, в том числе знаменитые родители (Савинова — из семьи потомственных врачей, ее отец Леонид Мамин, в частности, возглавлял Центр санитарно-эпидемиологического надзора по Октябрьскому и Кировскому районам Екатеринбурга — прим. URA.RU). Они многое сделали для развития Свердловской области.
Она руководитель сильный, с большущим опытом. Но я не знаю, готова ли она работать конструктивно и идти на компромисс. Сейчас взаимодействие потихонечку налаживается, мы встречались в рабочих комиссиях. Есть, конечно, у нас свои разногласия по рабочим моментам. Минздрав сегодня говорит о том, насколько затратно и убыточно то или иное учреждение, ищет возможности сэкономить.
Но здравоохранение — это не бизнес. Хотя каждый работодатель сегодня думает как бизнесмен. Я это слово не люблю, но сегодня все направлено на зарабатывание денег. А где в этом место для таких понятий, как честь и достоинство? В бизнесе важна экономическая составляющая — выгодно невыгодно. Работник не всегда в эту систему вписывается.
Не может быть система здравоохранения окупаемой, она всегда будет для государства затратной и убыточной, к сожалению. Если прибыль в системе здравоохранения — это вообще не медицина, это бизнес, который никакого отношения к медицинской помощи не имеет. Для меня гуманность и отношение к пациенту на первом месте. Если мы хотим нацию сохранить здоровую, тогда мы должны вкладываться, потому что здоровый человек — это и есть прибыль для государства.
— А как относитесь к планам нового министра по оптимизации больниц?
— Не знаю, откуда у вас сведения по оптимизации, потому что их официально нигде нет. Когда встречаюсь с коллективами, то получают от работников такие же вопросы. Якобы есть планы по объединению или даже закрытию больниц. Насколько я знаю, на официальном уровне такие разговоры пока не ведутся. Но еще в марте при [прошлом министре Андрее] Карлове было принято решение рассмотреть вопрос объединения в единое юридическое лицо всех отделений скорой помощи Свердловской области. Естественно, технически осуществить это единовременно невозможно. Подготовка займет год-два, думаю, она уже ведется.
— Как восприняли такое решение по реорганизации службы скорой помощи? И что в итоге получится?
— Сейчас во всех отделениях скорой помощи может быть и окладная часть, и доплаты разные. Должно быть единообразие и оплаты, и нагрузки, реорганизация этот вопрос должна решить. Она делается, чтобы было одно юридическое лицо, одна диспетчерская служба видела, где не хватает бригад, чтобы перенаправить машины скорой помощи.
Вообще оптимизация предполагает высвобождение работников, но об этом речи никто не ведет. Речь идет о заменяемости одного района на другой, если это будет возможно, в радиусе обслуживания. Бригада до места должна доезжать за 20 минут. Никто эту норму не уберет, меньше бригад не будет. Я разделяю позицию первого заместителя главы минздрава Игоря Пушкарева (именно он займется созданием единой диспетчерской службы скорой помощи в Свердловской области — прим.URA.RU), он бывший главный врач скорой помощи Екатеринбурга. Он эту проблему изнутри очень хорошо знает. Думаю, что рано или поздно в любом случае министерство будет вынуждено принять такое решение, которое было рекомендовано кстати говоря Минздравом России еще много-много лет назад.
— Какие территории может затронуть объединение?
— Стоит вопрос о реорганизации отделения скорой помощи Североуральска и передаче полномочий станции, которая находится в подчинении Серовской горбольницы. Алапаевский район у нас тоже проблемный. Не все виды помощи сельские больницы там могут оказать в полном объеме населению, приходится пациентов перенаправлять. Радиус обслуживания очень большой. По Алапаевскому району мы с рядом руководителей дальних больниц проводили консультации и предполагаем, самый оптимальный вариант — это объединение в единую больницу. Такие же разговоры идут и по Красноуфимскому району. По другим территориям я пока не слышал, все ждут официального распоряжения минздрава. Знаю, что Татьяна Леонидовна объехала всю Свердловскую область, практически везде побывала в лечебных учреждениях.
— Много говорили и про перевод скорой помощи на аутсорсинг. Но в Екатеринбурге от этой идеи отказались. Как считаете, почему?
— Сегодня на аутсорсинге существуют четыре станции скорой помощи: в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Асбесте. То есть это другое юридическое лицо, которое управляет транспортом, закупкой, ремонтом и техническим обслуживанием, предоставляет водителей. Кстати, ни одной жалобы не было, что не вовремя предоставили транспорт. Но насколько это экономически выгодно и будут ли продлеваться контракты, будет решать министерство и администрация губернатора. Но я считаю, что сегодня затраты на аутсорсинг не ниже в целом, чем на государственные машины, поэтому, возможно, Екатеринбург и отказался.
Решит ли это нехватку кадров
— При Татьяне Леонидовне запустили сразу несколько пилотных проектов для решения проблемы нехватки врачей в отдаленных территориях. Один из них — обучение местных жителей в деревнях на помощника фельдшера. Как оцениваете эту инициативу?
— Инициатива, на первый взгляд, выглядит как многообещающее решение проблемы доступности медицинской помощи в сельской местности. В условиях, когда квалифицированные врачи не всегда готовы работать в деревнях, подготовленные местные жители могут оказать первичную помощь и направить пациентов к узким специалистам. В теории это поможет снизить смертность. Но при более детальном рассмотрении возникают сомнения. Достаточно ли будет полученных знаний и навыков для оказания качественной и безопасной медицинской помощи? Не приведет ли недостаточная квалификация к неправильной диагностике и лечению, что может негативно сказаться на здоровье пациентов? Нужно учитывать и мотивацию самих жителей. Будет ли им обеспечена достаточная зарплата и соцподдержка? Без должных стимулов даже самые лучшие намерения могут остаться нереализованными.
— Недавно появилась информация, что ординаторов УГМУ посылают работать в сельские и районные больницы, из-за чего студенты взбунтовались. Не нарушаются ли права молодых медиков?
— В случае с целевиками возвращение в направившую его больницу является справедливым. Но ситуация с распределением бюджетников требует иного подхода — направление должно происходить только с их согласия. Молодым специалистам необходимо обеспечить достойную зарплату, жилье, социальные гарантии. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что выпускники захотят работать в сельских и районных больницах и проблема кадрового дефицита в этих учреждениях будет постепенно решаться.
— С 1 сентября в школах ввели профилактические осмотры на репродуктивное здоровье. Говорят, медсообщество пока настроено к нововведению скептически из-за острого дефицита акушерок и детских урологов-андрологов. Какие настроения среди свердловских врачей на этот счет?
— Я разделяю обеспокоенность медицинского сообщества. Инициатива, безусловно, важная и направлена на раннее выявление возможных проблем, однако ее реализация в текущих условиях вызывает серьезные вопросы. Острый дефицит акушерок и детских урологов-андрологов — это реальная проблема, с которой сталкивается каждая больница в регионе. Введение дополнительных осмотров создаст колоссальную нагрузку на и без того перегруженных специалистов. Мы опасаемся, что это приведет к снижению качества оказания медицинской помощи и увеличению времени ожидания для пациентов.
Кроме того, необходимо учитывать и этический аспект инициативы. Проведение осмотров несовершеннолетних требует особого внимания к соблюдению конфиденциальности и получению информированного согласия. Важно сделать так, чтобы дети и их родители понимали цели и ход процедуры осмотров и могли отказаться от них без каких-либо негативных последствий.
Почему так мало врачей и что с этим делать
— В Свердловской области на рынке труда среди врачей на одну вакансию приходится лишь 0,5 резюме. Как менялась ситуация с дефицитом кадров за последние годы?
— Дефицит кадров в Свердловской области, особенно среди врачей, — проблема не новая. Если обратиться к статистике прошлых лет, то можно заметить постепенное, но неуклонное ухудшение ситуации. Еще несколько лет назад на одну вакансию врача приходилось в среднем 0,7-0,8 резюме, что также не являлось нормой, но позволяло хоть как-то закрывать наиболее критические позиции. Сегодняшние 0,5 резюме на вакансию говорят о дальнейшем углублении кризиса.
— С чем связана нехватка врачей? Каких специалистов особенно не хватает?
— Основная причина — отток квалифицированных специалистов в другие регионы с более высоким уровнем заработной платы и лучшими условиями труда. Нехватка врачей связана с рядом факторов. Это и недостаточное количество выпускников медицинских вузов, и старение кадров. Важную роль играет и высокая нагрузка на работающих специалистов, особенно в государственных больницах, что приводит к профессиональному выгоранию и желанию сменить сферу деятельности. Острая потребность ощущается практически во всех врачебных специальностях, но особенно выражен дефицит участковых терапевтов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов и врачей скорой помощи.
— А что делать? Как решать проблему?
— Здесь нужен комплексный подход: повышение зарплаты врачам, улучшение условий труда, обеспечение жильем, а также привлечение молодых специалистов в профессию. Важно развивать систему целевого обучения, когда выпускники направляются на работу в населенные пункты, нуждающиеся в специалистах, с предоставлением им различных льгот и гарантий.
— Как, на ваш взгляд, можно сделать медицину более доступной?
— Одно из возможных решений — это телемедицина. Не надо пациента направлять куда-то. Он будет из участковой больницы в присутствии своего лечащего врача выходить на консультацию с экспертами из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, любых научных центров. Будущее за этим, другого не будет.
Но вообще у меня есть несбыточная мечта — больницы позакрывать, чтобы все пациенты были здоровы и ко мне приходили только на консультации. В любом случае медицина должна быть направлена на предотвращение заболевания. Она сейчас стремится к этому, но не очень получается, потому что большое количество денег тратим на лечение. Если бы население было более здоровым, каждый человек приносил бы больше пользы. Когда мы болеем, мы ни о чем другом не можем думать, кроме как о своем состоянии.
— Как-то бывший заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сказала, что выпускники-медики не хотят работать по профессии, становятся, например, косметологами, а участковыми терапевтами быть не хотят. Почему?
Такое действительно есть. Во-первых, из привлекает уровень заработной платы в альтернативных отраслях. В государственных поликлиниках и больницах, особенно на начальных этапах карьеры, оплата труда зачастую не соответствует уровню ответственности и затраченным усилиям. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов условия труда. Высокая загруженность, бумажная волокита, устаревшее оборудование, отсутствие перспектив для профессионального роста — все это отталкивает молодых специалистов от работы в государственных учреждениях. Та же косметология может предложить более комфортный график, предсказуемую нагрузку и зачастую более современное оснащение.
Отталкивает некоторых молодых специалистов и работа с больными. Иногда у меня спрашивают, почему пациенты такие злые, почему они на все обижены? Потому что даже с насморком человек пришел, у него в любом случае настроение подавлено. Вот вы ему помогите, он от этого и пришел за помощью. Я всегда говорю, кто не умеет ценить своего пациента, не медик. Студенты обижаются — я же отлично учусь. Мне без разницы. Если к пациенту отличник будет относиться плохо, это вообще никакой не врач.
