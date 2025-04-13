«Приплыли»: оптимизация свердловской медицины взволновала читателей URA.RU

Идея нового замгубернатора-министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой сокращать количество мелких и финансово неуспешных больниц вызвала неоднозначную реакцию у читателей URA.RU. Приводим их комментарии.
О грядущей реформе Савинова намекнула на встрече с главврачами 9 апреля. По ее словам, множество больниц сейчас живут с долгами. «Конечно, у нас с вами будет амбициозная задача понять, в чем дело, наверняка это потребует изменения модели здравоохранения. Но нет смысла об этом подробно говорить, пока я не познакомлюсь с каждым из вас и со структурой. Но сразу же скажу, что я фанат объединения больших больниц и считаю это правильным подходом, потому что это делает учреждения финансово устойчивыми. <...> Больница, при которой меньше 50 тысяч населения, на мой взгляд, успешной быть не может», — говорила Савинова.
«Что значит больница неэффективна? — написала в комментариях читательница „Татьяна“. — Вопрос об экономии денег, когда стоит вопрос о здоровье, вообще неуместен. Мы ждем, что в медицине будет улучшение, а получается, зря ждем».
«Значит, за медицинской помощью придется ездить за много верст. Вот такая оптимизация и укрупнение», — констатировал «Иван». Другой читатель считает, что, если в районах будут закрывать больницы, надо организовывать бесплатные трансферы до новых пунктов лечения.
Читатель с ником «Гость» написал, что больницы нельзя сравнивать с банками: «В первую очередь, о больных думать надо, а не о финансовой устойчивости». А «Ольга» отметила, что новому министру стоит подумать о пациентах: «Да, об удобстве людей ни одного слова. Больницы-то для кого и для чего существуют?»
«Озадаченный гражданин» убежден, что такая оптимизация больниц нарушит привычную для свердловчан структуру: «Больницы можно сделать финансово эффективнее, только если оказывать меньше условно бесплатных (ОМС) услуг и в то же время оказывать больше платных услуг. Других путей нет. Вы в какую сторону путь нам прокладываете, господа оптимизаторы, мы куда с вами придем?»
Читательница с ником «Житель» предположила, что можно уменьшить налоги или ввести плату за страховку: «Я бы уменьшила налоги и отменила все бесплатные поликлиники. Или ввести страховку как за рубежом, которая покрывает все медуслуги, но зато они будут качественные, потому что зарплата у врача будет на рыночном уровне услуг».
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