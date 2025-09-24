Над Черным морем и регионами России ПВО сбило более двух десятков БПЛА

Над регионами РФ, а также акваторией Черного моря были сбиты 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале.
Отмечается, что БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря, территорией Республики Крым и Краснодарского края. Помимо этого, беспилотники ВСУ были сбиты над территорией Брянской, Курской, Рязанской, Калужской и Белгородской областей.
В последние дни атаки украинских беспилотников на российские регионы участились. Ранее Минобороны сообщало о перехвате за ночь на 24 сентября 70 беспилотников ВСУ. Отмечается, что они были зафиксированы над регионами Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
