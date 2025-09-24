ВСУ атаковали Россию 70 дронами, задержаны десятки рейсов: карта ударов БПЛА 24 сентября

Российские подразделения ПВО в ночь на 24 сентября уничтожили и перехватили 70 беспилотников, запущенных с территории Украины. Атаки были зафиксированы сразу над несколькими регионами: Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо этого в некоторых регионах России были введены ограничения на полеты, из-за которых задерживаются авиарейсы. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям России — в материале URA.RU.
В ночь с 23 на 24 сентября российские силы ПВО уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотников. Атаки были зафиксированы над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщают в Минобороны России.
Волгоградская область
В Волгоградской области подразделения ПВО России успешно отразили масштабную атаку БПЛА, нацеленных на объекты топливно-энергетического комплекса региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем telegram-канале. По его словам, благодаря скоординированным действиям военных удалось отразить атаку дронов к стратегическим объектам. Уточняется, что падение обломков дронов привело к возгоранию сухой травы в некоторых районах.
Все очаги возгорания были оперативно ликвидированы, угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. В селе Подкуйково Руднянского района ведутся восстановительные работы по электроснабжению. На месте происшествия продолжают работать аварийные и экстренные службы.
Белгородская область
Из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ по Белгороду, ранения получил местный житель. По информации губернатора Вячеслава Гладкова пострадавший получил баротравму и многочисленные осколочные повреждения. Медицинские специалисты оценивают его состояние как средней тяжести.
По словам губернатора, еще один БПЛА нанес повреждения административному зданию в городе. Власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на новые угрозы.
Ростовская область
В хуторе Базковском Ростовской области пожар в жилом доме, распространившийся на площади 75 квадратных метров, был успешно ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем сообщении в telegram-канале. Из-за происшествия два человека получили осколочные ранения и были доставлены в Вешенскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. Состояние пострадавших находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.
Во время ночной атаки также сообщается о поврежденных оконных и балконных конструкциях в многоквартирных домах на улицах Дзержинского и Морозова. На прилегающей территории и во дворе одной из частных организаций были обнаружены обломки беспилотников. На месте продолжают работу сотрудники правоохранительных органов.
Таганрог
Власти Таганрога начали обследование жилых домов, поврежденных из-за ночной атаки дронов. Как сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем официальном telegram-канале, рабочая группа приступила к обходу пострадавших квартир и зданий для оперативной оценки ущерба. Представители администрации фиксируют разрушения на месте происшествия, чтобы определить масштаб последствий и выработать дальнейшие меры поддержки для граждан.
Камбулова также подчеркнула, что власти держат ситуацию под контролем и взаимодействуют с экстренными службами. Особое внимание уделяется состоянию несущих конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и безопасности жителей. Во время работы специалисты фиксируют повреждения окон, кровли и фасадов, а также проверяют состояние коммуникаций.
Курская область
Часть жителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышевского районов Курской области осталась без электроснабжения после обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале.
Он отметил, что специалисты-энергетики уже оценивают масштаб повреждений и будут приступать к восстановительным работам сразу после того, как ситуация на объектах станет безопасной. Местные власти продолжают мониторить ситуацию и информировать жителей о ходе устранения последствий атак.
Сочи и Геленджик
В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атак БПЛА. Информация об этом опубликована в пресс-службе сочинского аэропорта и подтверждена представителями Росавиации. Сообщается, что меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и воздушных судов. Непосредственно о самих атаках дронов на Сочи и Геленджик Минобороны не сообщило.
Крым
Ночью силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. К шести утра военные сбили 16 дронов. Все цели были поражены над морем, на значительном расстоянии от берега. Отмечается, что все объекты городской инфраструктуры остались целы и не пострадали. Ситуация находится под контролем.
Задержки авиарейсов
В южных аэропортах Сочи, Геленджике и Волгограде были задержаны десятки рейсов из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает онлайн-табло аэропортов, меры введены для обеспечения безопасности полетов на фоне атак ВСУ.
Ограничения стали причиной массовых задержек и отмен: в аэропорту Сочи зафиксировано 29 задержанных рейсов на вылет и более десяти — на прилет. В Волгограде отменены и задержаны семь рейсов, в Геленджике задержки коснулись двух рейсов на прилет. Пассажиров просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями статуса рейсов. Представители служб авиабезопасности подчеркивают, что ограничения носят временный характер и будут сняты по мере стабилизации обстановки.
