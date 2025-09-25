Опальной на Украине Верке Сердючке хотят закрыть въезд в Россию

Верке Сердючке могут закрыть въезд в Россию из-за антироссийских высказываний
Украинскому артисту Андрею Данилко, известному по сценическому образу Верки Сердючки, могут запретить въезд в Россию. Соответствующие основания имеются у российских правоохранительных органов, следует из материалов, .

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ», — указывается в документах с которыми ознакомилось РИА Новости. После 2022 года Данилко неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России и российских властей. Параллельно на Украине звучат призывы «отменить» артиста и прекратить его публичную поддержку.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, оказался в центре скандала в Киеве после исполнения песен на русском языке во время своего концерта. Уполномоченный по защите государственного языка Украины обратился в правоохранительные органы и заявил о необходимости привлечения к ответственности за нарушение действующего моратория и законодательства об украинизации. Об этом информирует ряд СМИ.

