24 сентября 2025

В ХМАО вынесли приговор призывнику, давшему взятку за освобождение от службы

В ХМАО призывник получил уголовное наказание из-за взятки врачу
© Служба новостей «URA.RU»
Призывник из ХМАО получил уголовное наказание из-за взятки за освобождение от армии
Призывник из ХМАО получил уголовное наказание из-за взятки за освобождение от армии Фото:

В ХМАО вступил в силу приговор жителю Нижневартовска, который пытался избежать военной службы и дал взятку врачу за «липовую» справку. Суд назначил ему штраф, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

«Мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере. В период с марта 2021 по декабрь 2023 года он через посредника передал денежные средства врачу БУ ХМАО-Югры „Нижневартовская городская больница“ с целью получения подложных медицинских документов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Нижневартовский городской суд назначил осужденному штраф. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор. Адвокат настаивал, что подсудимый добровольно сообщил о преступлении и должен быть освобожден от ответственности.

Однако суд второй инстанции отклонил доводы адвокатов. Коллегия судей ХМАО сочла, что мужчина дал признательные показания уже после возбуждения дела и того, как следствие располагало доказательствами.

Ранее URA.RU, что по делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят 12 призывников. По версии следствия, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района и трое сотрудников учреждений здравоохранения получали через посредника взятки за выдачу справок, освобождающих от военной службы.

© Служба новостей «URA.RU»
