01 сентября 2025

Суд ХМАО вынес приговор родителям, которые пытались откупить детей от службы в армии

Суд ХМАО оштрафовал жителей за взятки сотрудникам военно-врачебной комиссии
Суд оштрафовал шестерых подсудимых на суммы от 500 до двух миллионов рублей
Нижневартовский городской суд вынес приговор родственникам призывников, которые давали взятки бывшему председателю военно-врачебной комиссии военкомата. Шесть фигурантов оштрафованы на суммы от 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщили URA.RU в следственном комитете Югры.

«Шесть граждан признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере). Подсудимые признаны виновными и им назначены наказания в виде штрафов в размере от 500 до двух млн рублей каждому», — пояснили в ведомстве.

По данным прокуратуры ХМАО, с 2021 по 2022 года подсудимые через посредников передавали деньги председателю и членам военно-врачебной комиссии Нижневартовска и Нижневартовского района. Взамен комиссия признавала призывников негодными к прохождению службы.

Городской суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении самого председателя военно-врачебной комиссии Царегородцева. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 4,5 миллионов рублей. Начальник полиции Югры Сергей Ветохин во время пресс-конференции рассказал журналисту агентства, что расследование уголовного дела вышло на окружной уровень, однако подробности раскрывать не стал.

Ранее URA.RU писало, что в декабре 2024 года суд приговорил к пяти годам условно кардиолога городской поликлиники, который выдавал липовые справки призывникам о негодности. Следствие установило, что он передавал эти заключения председателю военно-врачебной комиссии. Тогда же из-за коррупционного скандала подал в отставку военный комиссар Нижневартовска Марс Сафаров.

