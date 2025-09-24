24 сентября 2025

Что делать пермякам при атаке беспилотников. Инфографика

Минтербез Пермского края: при атаке БПЛА нужно укрыться в подземных помещениях
При атаке БПЛА необходимо отойти от опасной зоны минимум на 100 метров
В министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали о правилах поведения при атаке БПЛА. Памяткой ведомство поделилось в своем telegram-канале.

«Напоминаем о том, как вести себя во время возможной угрозы БПЛА на территории региона. Безопасными местами для укрытия могут стать помещения подземного пространства — подвалы, подземные переходы и паркинги, гаражи, кладовые; помещения с несущими стенами и без окон», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 24 сентября в Перми ввели режим беспилотной опасности. Его отменили утром 25 сентября. Сегодня в 11:00 в регионе объявили тренировку по беспилотной опасности. 

