В министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали о правилах поведения при атаке БПЛА. Памяткой ведомство поделилось в своем telegram-канале.
«Напоминаем о том, как вести себя во время возможной угрозы БПЛА на территории региона. Безопасными местами для укрытия могут стать помещения подземного пространства — подвалы, подземные переходы и паркинги, гаражи, кладовые; помещения с несущими стенами и без окон», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 24 сентября в Перми ввели режим беспилотной опасности. Его отменили утром 25 сентября. Сегодня в 11:00 в регионе объявили тренировку по беспилотной опасности.
