Шеф-повара осудят за массовое отравление будущих прокуроров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед судом предстанет 39-летний шеф-повар пищеблока ООО «Ричмонд Рест», готовивший еду, которой отравились во время банкета выпускники и сотрудники УрГЮУ. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей), рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Обвиняемый, находясь в помещении ООО „Ричмонд Рест“ при подготовке к банкету, игнорируя многочисленные требования должностной инструкции, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, СанПиН, допустил массовые нарушения технологического процесса при приготовлении блюд, в том числе в части обеспечения безопасности пищевой продукции и соблюдения дезинфекционного режима», — пояснили там. Обвинительное заключение уже утверждено.
Шеф-повар полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передадут в Кировский районный суд.
Массовое отравление случилось 11 июля, когда выпускники-юристы отмечали в ресторане «Версаль» окончание учебы. После праздника у многих подскочила температура, начались боли в животе, диарея и рвота. Десятки человек попали в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила у одного из сотрудников, а также у некоторых заболевших сальмонеллез. Подробнее о вспышке инфекции, — в сюжете URA.RU.
