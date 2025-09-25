ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки в Мордовии

ФСБ опубликовала кадры с задержания в Мордовии подозреваемого в совершении госизмены. По данным ведомства, сотрудник IT-компании передавал секретные сведения о критической инфраструктуре региона, а также данные о сотруднике МВД для подготовки его убийства.
На опубликованном РИА Новости видео видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают подозреваемого на автомобильной стоянке. Мужчина спросил: «В чем вопрос?» В ответ представители спецслужбы информируют его о подозрении в государственной измене. «А, понял все», — сказал задержанный. Также на кадрах запечатлен момент, когда задержанного ведут вдоль гаражных строений.
Ранее ФСБ сообщала о возбуждении уголовного дела по статье о государственной измене в отношении сотрудника IT-компании из Мордовии. По версии следствия, мужчина передавал украинской разведке информацию о критической инфраструктуре региона и другие данные.
