Появилась информация о работе пляжей в Сочи после атак БПЛА

Мэр Прошунин: все 180 пляжей города Сочи открыты для посещения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжи Сочи работают в штатном режиме
Пляжи Сочи работают в штатном режиме Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Все 180 пляжей в Сочи открыты для посещения и функционируют в штатном режиме после завершения мониторинговых мероприятий, связанных с недавними угрозами атак беспилотников. Об этом сообщил мэр курортного города Андрей Прошунин.

«Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме», — написал Прошунин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все мониторинговые мероприятия после угроз атак дронов на территорию края завершены.

Накануне, на побережье Краснодарского края, включая Сочи и федеральную территорию «Сириус», был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от посещения пляжей. Доступ к прибрежной зоне был временно ограничен, а спасательные службы усилили патрулирование акватории Черного моря до утра следующего дня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все 180 пляжей в Сочи открыты для посещения и функционируют в штатном режиме после завершения мониторинговых мероприятий, связанных с недавними угрозами атак беспилотников. Об этом сообщил мэр курортного города Андрей Прошунин. «Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме», — написал Прошунин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все мониторинговые мероприятия после угроз атак дронов на территорию края завершены. Накануне, на побережье Краснодарского края, включая Сочи и федеральную территорию «Сириус», был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от посещения пляжей. Доступ к прибрежной зоне был временно ограничен, а спасательные службы усилили патрулирование акватории Черного моря до утра следующего дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...