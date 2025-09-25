Появилась информация о работе пляжей в Сочи после атак БПЛА

Все 180 пляжей в Сочи открыты для посещения и функционируют в штатном режиме после завершения мониторинговых мероприятий, связанных с недавними угрозами атак беспилотников. Об этом сообщил мэр курортного города Андрей Прошунин.
«Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме», — написал Прошунин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все мониторинговые мероприятия после угроз атак дронов на территорию края завершены.
Накануне, на побережье Краснодарского края, включая Сочи и федеральную территорию «Сириус», был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от посещения пляжей. Доступ к прибрежной зоне был временно ограничен, а спасательные службы усилили патрулирование акватории Черного моря до утра следующего дня.
