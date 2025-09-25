Власти Молдовы мешают избирателям голосовать

Власти Молдовы создали физические препятствия для части избирателей на парламентских выборах. На это обратили внимание участники Экспертного института социальных исследований. Как отметили специалисты, ограничения коснулись граждан, проживающих на территории Приднестровья.
«Наши граждане на левом берегу Днестра голосовать за действующую власть не будут. Потому что эта власть на месяц оставила своих граждан без тепла и без света, в то время как граждане с правого берега помогали, а власти пальцем о палец не ударили. Власти сократили их права до минимума, сократили количество избирательных участков и бюллетеней. Плюс они решили семь мостов между берегами не ремонтировать. Это не только конституционное, но и физическое ограничение», — подчеркнул политический эксперт Сергей Мишин во время круглого стола на тему: «Выборы в парламент Молдавии. Грозит ли республике утрата суверенитета?».
Кроме того, по его данным, число избирательных участков в регионе было сокращено по сравнению с предыдущими выборами, что привело к дополнительным неудобствам для ряда граждан. Еще в августе сообщалось, что молдавские власти приняли решение уменьшить число избирательных участков в Приднестровье в рамках предстоящих парламентских выборов. В ЦИК объясняли это якобы анализом избирательной активности среди населения. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.