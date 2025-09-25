Свердловский мэр, проваливший выборы губернатора, отправлен в отставку

Мэра Красноуфимска (Свердловская область) Михаила Конева отправили в отставку. Его территория показала самый низкий результат в голосовании за губернатора Дениса Паслера на прошедших выборах. Чиновнику уже нашли замену, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Глава региона подписал распоряжение о назначении Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск», — пояснили там. К новым обязанностям он приступит 26 сентября.
На выборах губернатора в городе Конева за Паслера проголосовали всего 49% жителей. При этом общеобластной показатель составил 61,3%.
Конев занимал пост мэра с 2021 года. В июле 2025-го на него завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Причиной послужило фиктивное оформление на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте.
Новый глава города — Ладейщиков — был заместителем Конева по соцполитике. До этого он возглавлял комитет по делам молодежи Красноуфимска и более десяти лет проработал в местном училище, пройдя путь от мастера до замдиректора по производственному обучению.
