Магазины в России избавят от подделок

Власти усилили защиту бизнесменов от недобросовестных конкурентов. На встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым 25 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил рост заявок на регистрацию товарных знаков одежды, обуви и продуктов. Как рассказали эксперты URA.RU, такая тенденция увеличила долю бизнесменов, которые могут защитить свои права на оригинал и изъять из оборота подделку.
Роль Роспатента, которому в этом году исполнится 70 лет, особая — это охрана технологических идей, наукоемких инициатив и брендов, что стимулирует инновации и повышает их конкурентоспособность на рынке, сообщил премьер. «Это напрямую влияет на развитие разных секторов экономики, включая металлургию, энергетику, транспорт, самолетостроение, тяжелое машиностроение — практически все отрасли отечественной экономики», — перечислил Мишустин, а затем попросил руководителя Роспатента рассказать о результатах работы.
За весь период своей работы служба зарегистрировала порядка трех миллионов патентов на передовые инженерные и научные разработки, а на данный момент охраняют почти миллион товарных знаков, обратил внимание Зубов. «Благодаря мерам правительства по поддержке бизнеса и развитию сферы интеллектуальной собственности произошел стабильный рост заявок на их регистрацию. В прошлом году число патентов выросло на 11%», — отметил он.
Рекордный показатель 2024 года составил 160 тысяч заявок, в первом полугодии тенденция сохраняется и лидеры здесь — пищевая промышленность, производство обуви и одежды, перечислил Зубов. «Эффективность мер по развитию нашей сферы проявилось в устойчивом росте объема инвестиций в интеллектуальную собственность, в 2024 году он вырос на 23% и составил 2,3 трлн рублей», — привел цифры глава Роспатента.
Важно и дальше повышать заинтересованность предпринимателей, вовлекать изобретения в хозяйственный оборот в качестве нематериальных активов, чтобы российская промышленность и ключевые инновационные отрасли нашей экономики опирались на отечественные решения, а не зависели от иностранных компаний, отметил Мишустин.
«У нашей страны огромный потенциал, чтобы эффективно его использовать, надо помогать компаниям регистрировать права собственности быстро и комфортно, в упрощенном режиме», — добавил глава правительства РФ.
Доля контрафакта среди продукции пищевой и легкой промышленности продолжает оставаться солидной, поэтому власти отрабатывают все механизмы, для ее снижения, рассказал URA.RU экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. И активная регистрация товарных знаков в этих отраслях — один из них. «Такая система маркировки сократит число подделок и просрочек в магазинах, которые не просто нарушают потребительские права покупателей, но и негативно сказываются на экономике.
Теневой оборот снижает конкурентные возможности производителей легальных товаров и, что самое главное, очень плохо влияет на налоговые поступления, ведь когда доходы законных производителей уменьшаются, их налоговые отчисления в бюджет также падают», — объяснил экономист Масленников.
Рост заявок на регистрацию товарных знаков в сегментах одежды и обуви — закономерное явление, сообщила URA.RU предприниматель в сфере легкой промышленности Александра Тарловская, ведь эти отрасли — одни из самых конкурентных на российском рынке. «Молодые бренды появляются буквально каждую неделю: нам регулярно поступают заявки на пошив одежды. Предприниматели, с которыми мы работаем, начали понимать, как важно закрепить за собой имя и стиль, чтобы выстроить долгосрочные отношения с клиентами.
Как владелица нескольких брендов одежды, могу сказать, что в моде очень быстро работает «эффект узнаваемости»: если бренду не удалось защитить свое название или логотип, то он может потерять доверие и инвестиции. Поэтому сегодня это уже не формальность, а необходимый шаг в стратегии развития», — рассказала Тарловская.
Тем более, что регистрация товарного знака для рынка — это шаг к цивилизованной конкуренции. Такая практика позволит бороться с подделками и демпингом, особенно на фоне роста онлайн-торговли, добавила предприниматель. «На международной арене — это повысит экспортный потенциал наших изделий, ведь без этого выйти на внешние рынки почти невозможно. Рост регистраций товарного знака может быть частью подготовки к расширению нашего рынка в странах СНГ, Азии и Ближнего Востока», — резюмировала эксперт.
Рост заявок на регистрацию товарного знака в пищевой промышленности возник из-за желания ее представителей защитить свои права, уверена директор Национальной гильдии шеф-поваров Ольга Ломакина. «Это связано с нездоровым заимствованием идей в этой отрасли. Например, сейчас достаточно добавить отдельный ингредиент в известное блюдо, чтобы придать ему статус нового. Такая практика — нередкое явление, потому что специалистов, способных генерировать идеи, становится меньше. Чтобы не было такого злоупотребления или, что еще хуже, копирования чужих разработок, специалисты начали защищать свои права на интеллектуальную собственность», — резюмировала специалист.
