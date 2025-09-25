В Кишиневе прошел марш за свободные выборы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В марше приняли участие около пяти тысяч человек (архивное фото)
В марше приняли участие около пяти тысяч человек (архивное фото) Фото:

В столице Молдовы прошел масштабный марш и митинг в поддержку свободных и честных выборов. Мероприятие было организовано сторонниками оппозиционного Патриотического блока, который объединяет несколько партий, выступающих с критикой действующей власти и требующих прозрачности избирательного процесса.

«„Патриотический блок“, в который входят коммунисты, социалисты, партия „Сердце Молдовы“ и партия „Будущее Молдовы“, 25 сентября проводит марш в Кишиневе перед парламентскими выборами», — пишет NewsMaker. В марше приняли участие около пяти тысяч человек. Лидер блока Игорь Додон выступил перед участниками митинга, выразив уверенность в победе оппозиции на предстоящих парламентских выборах.

Ранее партия действия и солидарности (PAS), при поддержке президента Майи Санду, предприняла целенаправленные меры по сокращению числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в России и Приднестровье. В то время как в европейских странах и других зарубежных государствах количество избирательных участков превышает 300, на территории РФ и в Приднестровье организовано лишь 14 пунктов для голосования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столице Молдовы прошел масштабный марш и митинг в поддержку свободных и честных выборов. Мероприятие было организовано сторонниками оппозиционного Патриотического блока, который объединяет несколько партий, выступающих с критикой действующей власти и требующих прозрачности избирательного процесса. «„Патриотический блок“, в который входят коммунисты, социалисты, партия „Сердце Молдовы“ и партия „Будущее Молдовы“, 25 сентября проводит марш в Кишиневе перед парламентскими выборами», — пишет NewsMaker. В марше приняли участие около пяти тысяч человек. Лидер блока Игорь Додон выступил перед участниками митинга, выразив уверенность в победе оппозиции на предстоящих парламентских выборах. Ранее партия действия и солидарности (PAS), при поддержке президента Майи Санду, предприняла целенаправленные меры по сокращению числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в России и Приднестровье. В то время как в европейских странах и других зарубежных государствах количество избирательных участков превышает 300, на территории РФ и в Приднестровье организовано лишь 14 пунктов для голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...