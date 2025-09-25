В Кишиневе прошел марш за свободные выборы

В столице Молдовы прошел масштабный марш и митинг в поддержку свободных и честных выборов. Мероприятие было организовано сторонниками оппозиционного Патриотического блока, который объединяет несколько партий, выступающих с критикой действующей власти и требующих прозрачности избирательного процесса.
«„Патриотический блок“, в который входят коммунисты, социалисты, партия „Сердце Молдовы“ и партия „Будущее Молдовы“, 25 сентября проводит марш в Кишиневе перед парламентскими выборами», — пишет NewsMaker. В марше приняли участие около пяти тысяч человек. Лидер блока Игорь Додон выступил перед участниками митинга, выразив уверенность в победе оппозиции на предстоящих парламентских выборах.
Ранее партия действия и солидарности (PAS), при поддержке президента Майи Санду, предприняла целенаправленные меры по сокращению числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в России и Приднестровье. В то время как в европейских странах и других зарубежных государствах количество избирательных участков превышает 300, на территории РФ и в Приднестровье организовано лишь 14 пунктов для голосования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.