ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

ВСУ атаковали газораспределительные станции в Счастье и Северодонецке с целью вывода из строя Луганской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Буквально сегодня нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. <...> Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС», — сказал Пасечник в ходе форума «Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы» в Луганске. Его слова передает «Интерфакс». В результате атаки оба города остались без электроснабжения.
Ранее сообщалось, что 23 сентября прошла встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником. Переговоры прошли на фоне напряженной обстановки в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.