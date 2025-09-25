ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прицел ВСУ был на то, чтобы вывести из строя ТЭС
Прицел ВСУ был на то, чтобы вывести из строя ТЭС Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ атаковали газораспределительные станции в Счастье и Северодонецке с целью вывода из строя Луганской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Буквально сегодня нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. <...> Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС», — сказал Пасечник в ходе форума «Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы» в Луганске. Его слова передает «Интерфакс». В результате атаки оба города остались без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что 23 сентября прошла встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником. Переговоры прошли на фоне напряженной обстановки в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали газораспределительные станции в Счастье и Северодонецке с целью вывода из строя Луганской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Буквально сегодня нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. <...> Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС», — сказал Пасечник в ходе форума «Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы» в Луганске. Его слова передает «Интерфакс». В результате атаки оба города остались без электроснабжения. Ранее сообщалось, что 23 сентября прошла встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником. Переговоры прошли на фоне напряженной обстановки в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...