Президент США Дональд Трамп однозначно поддержит инициативу президента РФ Владимира Путина о ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в кулуарах форума «Мировая атомная неделя». На месте работает корреспондент URA.RU.
«Я послушал его в Организации Объединенных Наций, как бунтарь, в хорошем смысле слова, — революционер. Он однозначно поддержит эту инициативу», — заявил Лукашенко в разговоре с журналистами «Первого канала».
Также президент Беларуси отметил большую семью Трампа. По словам Лукашенко, он лидер Штатов любит детей, ценит семью и ценит детей, поэтому он понимает, к чему может привести глобальное столкновение и война.
Ранее Лукашенко уже выражал благодарность Дональду Трампу за усилия по установлению мира, отмечая его вклад в обеспечение безопасности региона и подчеркивая, что образ американского президента в СМИ отличается от реальности. В августе 2025 года лидеры Беларуси и США провели телефонный разговор перед переговорами России и США на Аляске, где также обсуждались вопросы стратегической стабильности.
