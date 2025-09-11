Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия, которые направлены на установление мира. Об этом заявил лидер Беларуси во время встречи с представителем Президента США Джоном Коулом.
«Я думал, что сказать прежде всего. Но, как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канале «Пул Первого».
Помимо этого, Лукашенко отметил, что ни один из американских президентов не принимал столько усилий для создания мира на планете. Коул ответил, что ценит слова лидера Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко уже отмечал, что образ Дональда Трампа в СМИ не соответствует реальности, подчеркивая его стремление к миру и понимание международных процессов. В августе президенты Беларуси и США провели телефонный разговор накануне переговоров между Россией и США на Аляске, где также обсуждались вопросы безопасности в регионе.
