«Орешник в пути»: Лукашенко подтвердил направление комплекса в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» уже направляется в Беларусь. Сделал он это, отвечая на вопросы журналистов. На месте находится корреспондент URA.RU.
«Уже в пути. Все будет нормально!» — заявил Лукашенко в разговоре с корреспондентами «Первого канала».
Беларусь и Россия входят в состав Союзного государства. В связи с этим они могут поддерживать друг друга в любых сферах. Ранее прошли совместные стратегические учения стран «Запад-2025». Они проводились на полигонах как в РФ, так и на территории Беларуси. Сами учения были инициированы в связи с активизацией и милитаризацией европейских стран.
