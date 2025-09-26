Швеция могла получить указание забыть о теракте на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме, комментируя прекращение расследования взрывов, произошедших три года назад. По мнению дипломатов, это нежелание установить виновных, несмотря на запросы Москвы о прозрачности.
«Весьма интересно, нашли ли в результате этого расследования шведские следователи что-либо такое, что заставило их отказаться от выяснения истины, или же им кто-то просто приказал забыть об этом инциденте?» — сказали в дипмиссии РИА Новости. В ведомстве также подчеркнули, что, независимо от обстоятельств, необходимо установить истину о произошедших событиях и обеспечить ее публичное освещение.
Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Власти Германии, Дании и Швеции рассматривали версию преднамеренной диверсии. Расследования затрагивали разные версии, включая возможную причастность экипажа яхты «Андромеда» и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Российская сторона неоднократно запрашивал информацию о ходе следствия, но официальных ответов не получила.
