Экономист предсказал будущее курса рубля в октябре

В сентябре динамика рубля отличалась нестабильностью: резкое ослабление, затем снова укрепление, тенденция была разнонаправленная, рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он также поделился ожиданиями относительно национальной валюты в октябре.
«ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, что приводит к снижению доходности в рублевых инструментах и уменьшению привлекательности рубля как альтернативы иностранным валютам», — пояснил Григорьев, пишет «Лента.ру». По мнению эксперта, в ближайшее время на рубль будут влиять следующие факторы: обнуление правительством обязательной продажи валютной выручки экспортерами может привести к сокращению предложения валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в преддверии новогоднего сезона импортеры активизируются, что, в свою очередь, увеличит спрос на валюту.
При таких условиях курс рубля будет снижаться, но не критично. «Вряд ли он ослабеет больше 86-87 рублей за доллар. Но не стоит забывать, что осложнить ситуацию могут геополитические факторы, которые всегда оказывают давление на рубль», — заключил эксперт.
