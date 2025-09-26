В Копейске осудили директора «Донер Кебаб», задержанного при даче взятки

Копейский горсуд Челябинской области присудил четыре года условно директору «Донер Кебаб» Исмаилу Шерову по делу о даче взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Шеров признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в пятикратном размере суммы взятки – 250 тысяч рублей. В силу чч. 1, 3 ст. 73 УК РФ назначенное Шерову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года считать условным, с испытательным сроком четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что в суде Шеров полностью признал вину. От дачи дальнейших показаний отказался, лишь просил не лишать его свободы.
Шеров был задержан с поличным при передаче взятки главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Этими деньгами бизнесмен планировал откупиться от проверок заведения. Задержание было спланировано до мелочей. Как только коммерсант вручил эксперту 50 тысяч рублей — его задержали.
По данным URA.RU задержание Шерова никак не повлияло на работу «Донер Кебаб». Заведение продолжает деятельность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!